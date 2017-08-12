В Калининграде ищут «заминировавшего» аэропорт телефонного хулигана
Калининград, 13 августа, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Проверка на наличие взрывчатых веществ, проведенная в здании калининградского аэропорта Храброво в связи с поступившим сигналом о минировании объекта, не дала положительных результатов. Об этом 12 августа сообщает местный новостной ресурс Kaliningrad Today.
Прибывшая на место происшествия инженерно-саперная группа с кинологами выполнила проверку здания воздушной гавани и его окрестностей. Кроме того, были проверены все пять готовящихся к вылету самолетов.
По результатам проведенной оперативниками работы, взрывного устройства обнаружит не удалось. Постепенно аэровокзал возвращается к обычному режиму работы.
Ранее СМИ сообщили о том, что в связи со звонком неизвестного была произведена экстренная эвакуация пассажиров и сотрудников Храброво. На площадь перед зданием аэропорта было выведено более тысячи человек.
Пассажиры, которых ложное сообщение застало на борту самолета, вынуждены были покинуть лайнеры. В настоящее время они повторно проходят досмотр и готовятся к рейсу.
Между тем в полиции идет поиск злоумышленника, совершившего анонимный телефонный звонок и сообщившего о якобы заминированном здании аэровокзала.