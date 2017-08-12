Кострома, 13 августа, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек стали зрителями пиротехнического шоу, состоявшегося сегодня в Костроме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017

Григорий Михайлов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017

Приуроченный к Дню города фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» продлился около полутора часов. Костромичи и приехавшие в город туристы облепили оба берега Волги, стремясь занять лучшие места за несколько часов до начала.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017

Салюты запускались с баржи, закрепленной посередине Волги. Пусковая площадка имеет в длину 60 метров.

В мастерстве соревновались шесть команд пиротехников:

«Салюты Поморья» (Северодвинск);

«Арт-Салют» (Иваново);

«Большой Праздник» (Баку);

«Фейерверки России» (Сергиев-Посад).

Вне конкурса выступали две команды: костромская «Студия «Пиромагия» и крымское «Пиро-шоу».

Григорий Михайлов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017

Лучшей командой, показавшей самый зрелищный салют (композиция «Синяя вечность), по мнению организаторов, стала азербайджанская команда пиротехников «Большой Праздник».

Напомним, что международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» проходит в Костроме уже в двенадцатый раз. Мероприятие пользуется большой популярностью. Чтобы полюбоваться фейерверками, в Кострому на День города приезжают десятки тысяч туристов.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017

В 2017 году Костроме исполнилось 865 лет.