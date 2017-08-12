Красота! Показ фейерверков в Костроме длился более полутора часов
Кострома, 13 августа, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек стали зрителями пиротехнического шоу, состоявшегося сегодня в Костроме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Приуроченный к Дню города фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» продлился около полутора часов. Костромичи и приехавшие в город туристы облепили оба берега Волги, стремясь занять лучшие места за несколько часов до начала.
Салюты запускались с баржи, закрепленной посередине Волги. Пусковая площадка имеет в длину 60 метров.
В мастерстве соревновались шесть команд пиротехников:
- «Салюты Поморья» (Северодвинск);
- «Арт-Салют» (Иваново);
- «Большой Праздник» (Баку);
- «Фейерверки России» (Сергиев-Посад).
Вне конкурса выступали две команды: костромская «Студия «Пиромагия» и крымское «Пиро-шоу».
Лучшей командой, показавшей самый зрелищный салют (композиция «Синяя вечность), по мнению организаторов, стала азербайджанская команда пиротехников «Большой Праздник».
Напомним, что международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» проходит в Костроме уже в двенадцатый раз. Мероприятие пользуется большой популярностью. Чтобы полюбоваться фейерверками, в Кострому на День города приезжают десятки тысяч туристов.
В 2017 году Костроме исполнилось 865 лет.