Москва, 13 августа, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Известные телефонные хулиганы, пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали о том, каким образом им удалось во второй раз разыграть экс-президента Грузии и экс-губернатора Украины Михаила Саакашвили. Об этом Столяров рассказал 12 августа в интервью RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По словам пранкера, они с товарищем около полугода выводили Саакашвили на откровенный разговор. Это был уже второй розыгрыш политика: предыдущий они выполнили от имени главы МВД Украины Арсена Авакова. Тем не менее Саакашвили вновь попался на удочку.

«Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это всё равно было нелегко. В доверие мы втёрлись через его окружение. А потом и до самого Миши добрались», — заявил Лексус.

Пранкер также пообещал, что в скором времени будет обнародована полная версия разговора, в котором, в числе прочего будет продемонстрировано его отношение к его бывшей помощнице Марии Гайдар.

«Сам «развод» длился на протяжении полугода, и Саакашвили безоговорочно нам доверял. И мы предупреждали, что его лишат гражданства. Это в конечном итоге с ним и случилось», - сообщил Столяров.

Как сообщало ИА REGNUM, неутомимые пранкеры разыграли Саакашвили от имени одного из заместителей главы администрации президента Украины Петра Порошенко. Политик без гражданства «клюнул» на приманку и даже угрожал «представителю украинской власти», напоминая об имеющихся у него большом количестве энергии, связей и большом имени, которые он будет использовать против «олигархических типажей».

Напомним, Михаил Саакашвили лишен и грузинского, и украинского гражданства, и в настоящее время не имеет легального удостоверения личности, что не мешает политику путешествовать по Европе и строить планы на будущую политическую карьеру на Украине.