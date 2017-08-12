Вашингтон, 12 августа, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Власти США готовы применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер для того, чтобы покончить с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. Об этом, как передает RT со ссылкой на пресс-службу Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52

«Президент Трамп заявил, что США готовы вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа текущего года глава США Дональд Трамп призвал руководство КНДР отказаться от угроз в адрес Вашингтона, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнём и яростью, которых мир еще не видел никогда».

Трамп не уточнил, что он имел в виду, однако ряд аналитиков расценили слова президента США как угрозу нанесения ядерного удара.

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