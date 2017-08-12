Петрозаводск, 12 августа, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Студенты из Петрозаводска и Хельсинки сообща работают над поиском советских воинов, погибших на территории Финляндии во время Великой Отечественной войны. В июне ИА REGNUM сообщало о результатах совместной работы Военно-исторического общества Ilomantsin sotahistoriallinen työryhmä ry и российской поисковой группы под руководством профессора Петрозаводского госуниверситета Юрия Килина. Тогда на территории Тайваллампи поисковики нашли братскую могилу солдат Красной армии. Сейчас найден прах еще одного бойца: после отъезда поискового отряда студентов ПетрГУ работу продолжили их финские коллеги из Хельсинки. Как сообщает газета «Погостан Саномат» (Иломантси), очередное захоронение было вскрыто студенткой-археологом Йенной Саволайнен.

Mil.ru Работа поискового отряда

Прежде всего, в раскопе обнаружили ботинки, предположительно американского производства. Как рассказал секретарь военно-исторического общества Отсо Нюгрен, американцы поставили в СССР во время войны, помимо всего прочего, 14 миллионов пар обуви, пишет ИА «Республика Карелия».

Также были найдены детали военной формы погибшего, патроны, череп и кости — по которым можно определить возраст погибшего и его пол.

«Кислотность почв в Финляндии такова, что кости быстро превращаются в землю. Но это определенно молодой человек. Были ли пулевые ранения, по этим останкам не определить», — рассказала Йенна Саволайнен.

Всего в морге приходской церкви Иломантси сейчас находятся останки 18 неизвестных солдат. На погребение светские и религиозные власти Суоми сначала должны дать разрешение. После похорон финны намерены установить памятник воинам-красноармейцам.