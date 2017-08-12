Москва, 12 августа, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру своей команды в матче шестого тура чемпионата России против команды ЦСКА.

Дмитрий Садовников Массимо Каррера

«Кроме последних 6 минут у меня нет вопросов к команде, — цитирует итальянского специалиста «Советский спорт». — Мы создавали голевые моменты, последние минуты мы не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к голам».

При этом наставник красно-белых добавил, что футболисты «Спартака» выложились на поле «максимально».

"К сожалению, этого «максимально» не хватает, нужно больше», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «ЦСКА» переиграл «Спартак» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Читайте также: «ЦСКА» за 2 минуты забил 2 мяча «Спартаку» и вырвал победу