Мадрид, 12 августа, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Трамп может «легко шагнуть от глупой перебранки и выпячивания собственного «я» к ядерной войне», считает вашингтонский корреспондент испанской газеты Пабло Пардо.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Это парадоксально: человек, который, будучи кандидатом в главы Белого дома, обвинял свою соперницу Хиллари Клинтон в наличии у нее желания устроить «атомную потасовку» с Россией, затевает ядерный конфликт с другой страной. Неужели он рассчитывает, что эта война не перерастет в глобальную?» — задается вопросом Пардо.

Журналист убеждает себя и других, что «этого произойти не должно», и подсказывает варианты решения проблемы в надежде, что его публикация попадется на глаза кому-то, от кого сегодня зависят судьбы мира.

«Вариант первый — переговоры дипломатов. Есть информация, что гневная и воинственная риторика Трампа — всего лишь надувание щек с целью утвердиться внутри страны. На самом деле вот уже несколько месяцев с северокорейскими высокопоставленными лицами ведутся разговоры, которые пока не принесли результатов, но могут создать базу для полновесных договоренностей в будущем.

Вариант второй. Превентивная атака США. Ответный удар Пхеньяна может быть нанесен не по Штатам, а по Сеулу — до американской территории северокорейским ракетам не дотянуть, а тем, что теоретически могут это сделать, не хватит времени на подготовку старта. Сеул с его 10 миллионами жителей будет сильно разрушен. Но больше четырех дней северокорейцам провоевать не удастся. Придется сдаваться.

Вариант третий. Конец режима Кима. Северная Корея пытается ударить первой. Американская ПРО сбивает все, что летит в ее сторону. Ответный удар заставляет Пхеньян поднять руки».

Расклад, приводимый испанским журналистом, очень похож на предложения букмекерской конторы: делайте ставки, господа. Сам же Пабло Пардо склонен считать, что до войны не дойдет: «Просто Трампу, как любому популисту, нужны обязательно враги, и он их ищет — в Северной Корее, на Гуаме, в Вашингтоне. Где угодно. Но без них ему никак».

Ранее в этом сюжете:

Aftenposten: Трамп и Ким упражняются в риторике, а разрядка поручена Китаю

Tagesspiegel: Ключи от корейского кризиса — в руках Китая