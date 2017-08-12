Анкара, 12 августа, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Власти Турции рассчитывают на улучшение отношений с Германией после выборов в бундестаг 24 сентября. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, когда страны Европы критикуют Анкару, они преследуют свои внутриполитические цели.

«Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию, — сказал Эрдоган. — Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецко-турецкие отношения резко обострились после задержания в Турции шестерых немецких правозащитников, обвиненных Анкарой в причастности к террористическим организациям.

Читайте также: Эрдоган: Германия поддерживает террористов

Читайте также: Турция: Меркель не пускает в ЕС, а Интерпол закрывает доступ к базе