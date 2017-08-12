Екатеринбург, 12 августа, 2017, 21:38 — ИА Регнум. В старейшем вузе Урала — Горном университете — сменилось руководство. Возглавлявший его с 2002 года Николай Косарев ушёл в отставку, а исполняющим обязанности ректора назначен выходец из Уральской горно-металлургической компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Aglobal Уральский горный университет

Смена власти произошла вчера, 11 августа. Исполняющим обязанности ректора стал выпускник вуза 2001 года, доктор экономических наук Алексей Душин.

Можно сказать, что Душин вернулся в родной вуз. Последнее время он работал первым заместителем директора Технического университета УГМК, но перед этим много лет проработал в Горном: в том числе и возглавлял кафедру экономики и менеджмента.

В интервью журналистам он уже заявил о том, что сохранит добрые традиции вуза. При этом и.о. ректора намерен привлекать в Горный дополнительное финансирование, усилить работу по улучшению инфраструктуры, развивать геологическое направление. Кроме того, в его планах — возрождение наблюдательного совета вуза.

О том, что Душин может возглавить Горный университет, стало известно ещё в июле. Теперь приказ Минобрнауки официально подписан. Пока новый глава вуза находится в статусе исполняющего обязанности. Выборы нового ректора пройдут в ближайшее время.

Николай Косарев, который возглавлял вуз с 2002 года, ушёл в отставку добровольно и досрочно. Выборы ректора должны были пройти в конце года. То есть до ноября-декабря он мог спокойно руководить.

Что же побудило его покинуть пост на несколько месяцев раньше отведённого срока? Возможно, одной из причин стал негативный информационный фон. Некоторые СМИ заявили об уголовных делах, которые были возбуждены после проверок университета надзорными органами. Уголовные дела возбуждены по фактам по части 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества»), а также по факту покушения на мошенничество. По данным прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе подготовки студенческого фестиваля «Сотрудничество-2016», а также при подготовке конкурса «Мисс и Мистер УГГУ — 2017».

Отметим, уголовные дела являются бесфигурантными: ни обвиняемых, ни подозреваемых нет. При этом в руководстве вуза заявляют, что на претензии прокуратуры уже представлены все необходимые документы, и надеются на то, что расследование дел покажет правоту сотрудников вуза.

Тем не менее о том, что Косарев досрочно уходит в отставку, стало известно как раз после информации о возбуждённых уголовных делах. Впрочем, сам он опроверг какую-либо связь с действиями правоохранительных органов.

Некоторые наблюдатели полагают, что уголовные дела могли стать способом давления на Косарева, чтобы он ушёл досрочно. Также в местных СМИ муссируются слухи о том, что теперь уже бывший ректор якобы вступил в конфликт с влиятельными людьми. Впрочем, это лишь версии и предположения. Бесспорен один факт: руководство Горного сменилось и теперь вуз ожидают серьёзные перемены.

Николай Косарев занимал должность ректора три срока подряд. Последний раз его избрали 19 декабря 2012 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ему свои голоса отдал 71 делегат конференции. Его конкурент Михаил Корнилков получил 35 голосов. Кампания по выборам ректора сопровождалась активной борьбой.

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При Косареве вуз отметился активной работой с национальными и религиозными организациями. В структуре учреждения имеется Управление по общественным проектам, среди стратегических партнёров университета значатся митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, муфтий Абдуль Куддусс Ашарин, глава Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области и лидер таджикской диаспоры Фарух Мирзоев и другие. Традиционно в течение многих лет в УГГУ проводится межнациональная новогодняя ёлка.

По итогам 2012 года Косарев стал самым богатым ректором на Среднем Урале. Его доход составил 14 млн 631 тыс. 128 рублей. Впрочем, за 2016 год он заработал гораздо меньше — 4 млн 961 тыс. 578 рублей.

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Также Косарев является депутатом Екатеринбургской городской думы и сопредседателем регионального отделения ОНФ. В ОНФ уже заявили, что отставка его с поста ректора не повлияет на должность в данной общественной структуре.

Горный институт на Урале был создан в июле 1914 года. Закон об этом приняли Госсовет и Государственная дума, а утвердил его император Николай. За месяц до отречения Романова от власти, 27 января 1917-го, он стал именоваться Уральским горным институтом императора Николая II.

28 октября 1993 года вуз обрёл статус академии, а с 5 октября 2004 года является университетом.