Варшава, 12 августа, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, следовавший рейсом Варшава-Жешув, перевернулся на юге Польши. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Перевернувшийся автобус

ДТП произошло в субботу, 12 августа, неподалеку от города Тарнобжег. По последним данным, в результате происшествия пострадали 28 человек.

«Двухэтажный пассажирский автобус сообщением Варшава — Жешув зацепил придорожный фонарь, улетел в ров и перевернулся на бок», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.