Новгородская область, 12 августа, 2017, 19:44 — ИА Регнум. В международной военно-исторической экспедиции «Северо-Западный фронт», которая открылась сегодня, 12 августа, в районе деревни Пеньково Демянского района Новгородской области, собрались более 400 активистов «Поискового движения России», бойцы 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны России, а также представители иностранных государств: Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Германии и США. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, отряды поисковиков будут искать останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Марёвского районов региона. В 1941—1942 годах части Красной Армии противостояли здесь наступлению немецко-фашистской группы армий «Север».

Novreg.ru Поисковики

"В этом году мы отмечаем юбилей со дня рождения Николая Ивановича Орлова, который одним из первых начал заниматься поиском без вести пропавших, незахороненных бойцов. И для нас было важно в этот год поработать именно здесь, в Новгородской области», — отметила руководитель «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева.

В полевом лагере поисковиков участников экспедиции поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Он заявил, что вступил в один из поисковых отрядов и намерен работать вместе со всеми поисковиками.

«Каждый из нас приехал сюда, потому что мы гордимся своей страной. Потому что у каждого из нас есть близкие, которые не вернулись с войны. Отдавая дань павшим в годы войны, мы отдаем свой личный долг. Наша задача сделать так, чтобы все солдаты были увековечены. И самое главное, чтобы их имена стали известны родственникам», — сказал Андрей Никитин.

Международная военно-историческая экспедиция «Северо-Западный фронт» будет работать в Новгородской области до 24 августа. Опытные поисковики уже приступили к работе, для начинающих специалисты проведут лекции и мастер-классы по военной археологии, основам топографии и ориентирования на местности, оформлению поисковой документации и архивной работе. После теоретического курса новички отправятся на места поиска.

«Образовательная программа, которую мы проводим для ребят в этом лагере, максимально приближена к задачам полевой поисковой работы. Важной её составляющей является техника безопасности. Кроме того, нам нужно научить ребят правильно заполнять документы, в которых будут зафиксирована вся возможная информация о бойце, которого они нашли. Поэтому мы учим их антропологии, даём знания по амуниции и вооружению, показываем, как делать GPS-привязку места нахождения бойца, проводить фото-фиксацию», — пояснила Елена Цунаева.

Напомним, «Поисковое движение России» создано в 2013 году. Оно объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов. За четыре году существования движения поисковиками были подняты останки свыше 75 тысяч солдат и офицеров, установлены 3905 имен погибших защитников Отечества.