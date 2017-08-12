Лондон, 12 августа, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Ситуация в Венесуэле, «конечно, вызывает сожаление и тревогу». Но «едва присмотревшись к публикациям, можно заметить, что беспокойство недемократическими методами управления, применяемыми Николасом Мадуро, далеко не всегда связано с реальной заботой о благосостоянии венесуэльского народа», пишет обозреватель британского издания Джулия Бланк.

Michel Temer Мишел Темер

В отношении Бразилии, считает автор, применяется тот же принцип, и потому критиковать ее западным журналистами получается практически не за что.

«Президент Бразилии Мишел Темер недавно избежал возбуждения против него уголовного дела, хотя доказательства причастности его к коррупции, отмыванию денег и кое-чему еще у противников главы страны и Генеральной прокуратуры, прежде всего, имелись в большом количестве. В том числе записи переговоров, где он в открытую обсуждает размеры откатов с бизнесменом Джозели Батистой, — анализирует журналистка. — Истории о грязных сделках бразильского Конгресса не так интересны зарубежной аудитории, поскольку даже измученные бразильцы считают их просто очередным дополнением к длинному списку экономических унижений, который начали писать руководители страны в 2015 году, когда экономика стала тонуть».

Другое дело Венесуэла, уверена автор. Тут есть человеческий конфликт, захватывающие фотографии уличных столкновений, искрящие дебаты — все то, что собирает бешеное количество кликов:

«А что такое Бразилия? Там даже танки на улицы вывести не в состоянии. О чем говорить?»

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