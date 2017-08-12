Саратов, 12 августа, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе визита в Саратовскую область отметил, что положение с обманутыми дольщиками в регионе «не самое худшее», и предложил создать реестр недобросовестных застройщиков области. Об этом он заявил сегодня, 12 августа, на совещании рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков.

Saratov.er.ru Август 2017 года. Встреча Вячеслава Володина с обманутыми дольщиками в Саратовской области

В совещании, которое прошло в правительстве Саратовской области, также приняли участие врио губернатора Валерий Радаев, представители исполнительной власти, прокуратуры области, депутаты, застройщики и участники долевого строительства. Комиссию, которая занимается решением проблемы незавершенного жилищного строительства, возглавил глава региона.

«Я по максимуму работаю с коллегами для того, чтобы таких домов и таких явлений на территории Саратовской области не было», — заявил Валерий Радаев, заверив, что правоохранительные органы уже провели большую работу.

На сегодняшний день в реестре числится 25 объектов незавершённого строительства, из них пять планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Все дома разделены на три группы. В первую вошли 10 домов, строительство которых можно возобновить в текущем году, во вторую — пять объектов, которые планируется разморозить в 2018 году, в третью — пять сложных объектов, по ним план действий еще прорабатывается.

К работе подключены депутаты Госдумы, которые «проводят встречи с дольщиками и вырабатывают схему взаимодействия с муниципальными властями». Напомним, ранее Володин призвал депутатов нижней палаты парламента страны от Саратовской области взять под свою ответственность каждый проблемный дом и довести его до этапа ввода в эксплуатацию.

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Спикер Госдумы также выступил с инициативой создать реестр недобросовестных застройщиков области. По его словам, такой список должен быть максимально публичным, чтобы организация, которая не выполнила обязательств, больше не смогла обмануть людей, повторно получить лицензию и земельный участок.

«Это проблема непростая. Хорошо, что губернатор стал ее решать. Те шаги, которые сделало областное правительство, вселяют надежду, что вопрос будет решен. Губернатор вместе с профильными ведомствами считает, что в 2019 году можно будет поставить точку в этом вопросе. Моё плечо ему и помощь», — сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также констатировал, что проблема обманутых дольщиков есть во многих регионах:

«Могу сказать, что в Саратовской области не самое худшее положение. Есть ситуации гораздо сложнее».

По его словам, решение проблемы обманутых дольщиков — не предвыборный проект, а конкретная работа по защите прав граждан и достройке домов. Он подчеркнул, что власть не должна самоустраняться в этом вопросе — в связи с чем принят закон для защиты дольщиков, который предполагает создание компенсационного фонда.

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Валерий Радаев отметил, что единого подхода к решению проблемы не существует, поскольку все дома находятся в разной степени готовности. Решения будут приниматься индивидуально по каждому застройщику, по каждому дому. Врио губернатор заверил, что совещания рабочей группы будут проводиться каждую субботу, а совместные заседания со всеми дольщиками и строителями — раз в квартал.

Напомним, в начале июля 2017 года Вячеслав Володин провел в Государственной думе парламентские слушания, посвященные проблемам дольщиков и поиску путей их решения. По итогам слушаний была создана рабочая группа. Кроме того, спикером Госдумы предложено провести в регионах собственные парламентские слушания, чтобы обозначить существующие проблемы и создать «дорожные карты», которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Письма с подобными рекомендациями направлены в субъекты РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в реестре проблемных домов в Саратовской области числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, три — в Энгельсе и два — в Балакове. В результате 3 тыс. семей остались без квартир и денег. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 млрд рублей.