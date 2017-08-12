Москва, 12 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. ЦСКА и «Спартак» сыграли матч 6-го тура РФПЛ на стадионе «ВТБ-Арена». Матч завершился волевой победой «армейцев» со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

В дебюте второго тайма Марио Пашалич открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1.

На 83-й минуте российский латераль Георгий Щенников сравнял счет, замкнув великолепный прострел Александра Головина — 1:1.

В следующей же атаке бразильский оттянутый форвард Витиньо вывел ЦСКА вперед мощнейшим ударом из-за пределов штрафной — 2:1. Ассистом отметился Федор Чалов.

Статистика матча («ЦСКА» / «Спартак»)

Удары 11/15

Удары в створ 6/6

Владение 48%/52%

Фолы 13/12

Благодаря волевой победе ЦСКА обеспечил себе 4-е место с 12 очками. «Спартак» остался на 8-й строчке с 8 очками.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

«Спартак»: Селихов, Петкович, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Пашалич, Зе Луиш.

Главный арбитр матча: Владимир Сельдяков.

Предупреждения: Головин — 84, Витиньо — 88, Джикия — 90+4, Промес — 90+7.

Голы: Пашалич 48 — 0:1, Щенников 83 — 1:1, Витиньо 85 — 2:1.