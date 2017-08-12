Грозный, 12 августа, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В Чечне столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили РИА «Новости» в управлении ГИБДД по региону.

ДТП

Авария произошла в субботу, 12 августа, на трассе Грозный-Аргун. По последним данным, в результате инцидента пострадали семеро взрослых и один 7-летний ребенок.

«ДТП произошло в 6.30 утра, — рассказал источник. — Водитель автомобиля Priora не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом».

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят по данному факту проверку.