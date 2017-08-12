Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Народного артиста России Виктора Смирнова, скончавшегося в ночь на 12 августа в Санкт-Петербурге, похоронят на Серафимовском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра.

Траурные свечи

«Виктор Федорович Смирнов будет похоронен 14 августа на Серафимовском кладбище, — говорится в сообщении. — Прощание в Александринском театре начнется в 11:00».

Отмечается, что отпевание Смирнова состоится в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа в Санкт-Петербурге скончался 72-летний народный артист России Виктор Смирнов. Причины смерти артиста пока неизвестны.

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