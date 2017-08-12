Киев, 12 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от «Укроборонпрома» порядка 16 тыс. единиц военной техники. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс. единиц военной техники и вооружения благодаря государственному концерну «Укроборонпром», — написал украинский лидер.

На сайте украинского предприятия уточняется, что с 2014 по 2017 г. украинской армии были переданы 5 281 единица новой и модернизированной техники, 7 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также 3 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.