Осло, 12 августа, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Пятница для американцев началась с чтения в Твиттере их президента сообщения о том, что «военные арсеналы страны заряжены, сняты с предохранителя и «готовы к войне, если Северная Корея будет вести себя неразумно», отмечает норвежская Aftenposten. По оценке издания, «вопрос быть или не быть ядерной войне стал главным вопросом недели». Журналисты, эксперты, аналитики и «просто толкователи снов, слов и выражений пытались понять, что хочет сказать Дональд Трамп своими 140-буквенными репликами в соцсети».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд трамп и Си Цзиньпин

«Белый дом и члены правительства в это же самое время выступали с различными противоречивыми заявлениями», — сообщает газета, демонстрируя полное непонимание твитов хозяина Овального кабинета, поскольку «даже ближайшие к президенту сотрудники администрации не воспринимают слова, адресованные Северной Корее, на 100% всерьез».

Судя по реакции руководителя КНДР, он шутить не склонен, но аналитик Свейн Мельбю, к которому обратилось норвежское издание за оценками и комментариями, полагает, что Ким Чен Ын проявит сдержанность, потому что, «как ни прискорбно, но мир уже привык к тому, что Трамп любит говорить громко и яростно, но все это — показное и ни к чему не обязывающее».

«Конечно, когда взаимные выпады добрались уже до потрясания ядерным оружием, в регионе создается неприятная обстановка, но, пожалуй, Америка стремится не столько сама заблокировать Северную Корею, сколько заставить взять на себя эту работу и остановить программу Кима по созданию ядерного оружия».

«На самом деле ни КНДР, ни США не хотят возникновения ядерного конфликта, а предпочитают состязание в репликах. Каждый из лидеров при этом имеет целью укрепление своих позиций внутри страны, а в это время Китай где-то активно действует за сценой, стремясь разрядить ситуацию», — резюмирует издание.

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