Кемерово, 12 августа, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, проходивший курс реабилитации в одной из клиник Москвы, вернулся в Кемерово. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Government.ru Аман Тулеев

«Аман Тулеев сегодня (12 августа) прилетел из Москвы в Кемерово, — сказал источник. — Самочувствие губернатора хорошее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находился в Москве, куда он был доставлен самолетом МЧС для реабилитации после операции на позвоночнике.

Сложная операция с использованием металлоконструкций Тулееву была сделана в одной из клиник Германии в мае 2017 г. Губернатору пришлось несколько раз продлевать свой отпуск из-за реабилитации.

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