В Бахрейне совершил жесткую посадку истребитель ВВС США
Манама, 12 августа, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Истребитель F-18, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, совершил жесткую посадку в международном аэропорту Бахрейна. Об этом, как передает RT, сообщил представитель ВМС США Билл Урбан.
U.S. Navy
Истребитель F-18
По его словам, у воздушного судна, вылетевшего с борта авианосца «Нимиц» в Персидском заливе, возникли проблемы с двигателем. Пилот истребителя F-18 принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту.
«Из-за неисправности воздушное судно невозможно было остановить на взлетно-посадочной полосе (ВПП), — заявил Урбан. — Пилот эвакуировался, когда самолет выкатился за пределы полосы».
В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте происшествия.