Манама, 12 августа, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Истребитель F-18, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, совершил жесткую посадку в международном аэропорту Бахрейна. Об этом, как передает RT, сообщил представитель ВМС США Билл Урбан.

U.S. Navy Истребитель F-18

По его словам, у воздушного судна, вылетевшего с борта авианосца «Нимиц» в Персидском заливе, возникли проблемы с двигателем. Пилот истребителя F-18 принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту.

«Из-за неисправности воздушное судно невозможно было остановить на взлетно-посадочной полосе (ВПП), — заявил Урбан. — Пилот эвакуировался, когда самолет выкатился за пределы полосы».

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте происшествия.