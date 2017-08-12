Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суд рассмотрел апелляцию заместителя генерального директора по безопасности «Транснефть-Балтика» Сергея Созинова, ранее лишенного водительских прав за якобы совершенное ДТП. Как сообщает ИА «Росбалт», инцидент произошел ночью 8 февраля. У дома 45 по Альпийскому переулку на пешеходном переходе был сбит мужчина. Водитель скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора, которая запечатлела номерной знак машины, сбившей пешехода. Он закреплен за Сергеем Созиновым, сообщает агентство.

В суде

Через мировой суд топ-менеджера «Транснефти» лишили водительских прав. Однако Созинов решил оспорить решение и подал апелляцию. Суд состоялся 10 августа. На заседание пришла супруга и друзья пострадавшего пешехода, который, по данным «Росбалта», до сих пор восстанавливается от полученных в ДТП травм и принимает обезболивающие.

На суде выяснились новые подробности инцидента. Сотовые операторы предоставили биллинги всех участников процесса, чтобы установить их местоположение в момент ДТП. Оказалось, что у Созинова два телефонных номера — личный и корпоративный. На предыдущем заседании он заявлял, что находился дома и спал. С его слов эту информацию подтвердила его супруга. Однако, по данным сотовых операторов, телефоны супругов находились не дома. Так, мобильник жены Созинова был в соседнем квартале, а телефон самого топ-менеджера — в другом районе. Суд предположил, что друзья Созинова могли воспользоваться его автомобилем и случайно сбили пешехода. Однако сам топ-менеджер это опроверг, заявив, что никто, кроме него, не имеет доступа к ключам.

Также опровержения получили и предыдущие показания Созинова, отмечает СМИ. Суд узнал, что сотрудник «Транснефти» просто перепутал места своего ночлега в тот день и действительно был у друзей. Однако раскрывать конкретное место ночевки Созинов отказался «из соображений безопасности».

Адвокат пострадавшего Юрий Чистов задавал вопросы о том, почему местоположения личного телефона подозреваемого выяснить не удалось, и какова вероятность, что корпоративный телефон мог быть передан другим сотрудникам компании или тому же водителю, но его вопросы остались без ответа. А на вопрос о том, почему полгода назад он не сообщил, что не был дома, Созинов ответил, что перепутал, отмечает агентство.

В итоге суд вынес вердикт, что Сергей Созинов невиновен в совершении ДТП. Защиту топ-менеджера вели три адвоката. Пострадавший решил не подавать апелляцию и оставить дело без движения из-за отсутствия средств.