Москва, 12 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в окрестностях Александрии. Об этом сообщает в субботу, 12 июля, пресс-служба Кремля.

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«Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, столкновение двух пассажирских поездов произошло в окрестностях города Александрия в Египте 11 августа. По последним данным, жертвами аварии стали более 40 человек, ещё более 130 получили различные травмы.

Как было установлено, один из поездов остановился на железнодорожных путях из-за технической неисправности, через некоторое время в него врезался другой состав. По факту трагедии проводится расследование.

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