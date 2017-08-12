Пермь, 12 августа, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В селе Баш-Култаево Пермского района состоялась торжественная церемония открытия новой мечети. Для местных мусульман открытие мечети — событие долгожданное. Сегодня Баш-Култаево празднует 425-летие, и возрождённый храм — лучший подарок ко дню рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе администрации Прикамья.

Пресс-служба губернатора Пермского края Мечеть

Врио главы Пермского края Максим Решетников выразил уверенность в том, что новая мечеть станет центром культуры всего региона:

«Сегодняшнее событие — знак уважения к исламу и добрососедского отношения к мусульманам. В Пермском крае проживает более 250 тысяч мусульман. Каждый год в крае строится и восстанавливается несколько мечетей. Важно, что мечеть в Баш-Култаево строилась «всем миром». Уверен, что она построена на века, потому что каждый вложил в нее свою душу».

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в свою очередь отметил:

«Прикамье — многонациональный край. И радует, что сегодня в крае идёт возрождение духовности. Люди думают о том, что они оставят после себя детям и внукам. И важно, что власти поддерживают народные традиции, помогают в сохранении и развитии языка, культуры и истории различных народов, которые живут в Пермском крае».

Затем Талгат Таджуддин и Максим Решетников приняли участие в XII ежегодном краевом фестивале «Медовый Спас». Стоит отметить, что Медовый Спас является одной из традиций православного христианства и в 2017 году отмечается 14 августа. Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) называют три летних праздника, посвящённые Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас.

По традиции пермский фестиваль, посвящённый мёду, проводится в Уинском районе, который считается медовой столицей Прикамья. В программе «Медового Спаса — 2017» более десятка различных мероприятий: конкурсы, игры, спортивные состязания. На ярмарке можно попробовать и приобрести свежий мед различных сортов: липовый, цветочный, каштановый, мед акаций, с прополисом и маточным молочком. По традиции, в этот день освящают мёд нового сбора.

Максим Решетников побывал на различных площадках фестиваля, попробовал мед из разных уголков Пермского края и отметил удивительную атмосферу праздника:

«Такие праздники нужны людям. Сегодня в Уинском сформировалась замечательная традиция проводить фестиваль мёда. Он проводится здесь уже в двенадцатый раз. И здесь просто всё бурлит, прекрасная атмосфера согласия, добрососедства. И такие мероприятия у нас проводятся практически в каждом районе, не случайно в крае действует программа «59 фестивалей 59-го региона». Очень хороший праздник, много вкусного мёда. Мне, как городскому жителю, трудно выбрать какой-то один», — признался Решетников.

«Медовый Спас» продолжается до позднего вечера. В ходе праздника гости знакомятся с самобытными традициями народного искусства, промыслов и ремёсел во «Дворе мастеров», пробуют уникальный мёд на ярмарке во «Дворе пасечников» на рыночной площади, изучают историю праздника на площадке Уинского краеведческого музея, гуляют по «Уинскому Арбату» и дегустируют медовые лакомства в «Гостином дворе». Завершится «Медовый Спас» праздничным фейерверком.