Наро-Фоминск, Московская область, 12 августа, 2017, 17:20 — ИА Регнум. В Подмосковье произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по региону.

ДТП

Авария произошла в субботу, 12 августа, в Наро-Фоминском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Столкнулись при движении в попутном направлении маршрутка «Газель» с грузовой автомашиной «Газель», в результате чего последняя опрокинулась, произошло возгорание, которое удалось потушить практически сразу по приезду спецтехники, — сказал источник. — Пассажирка маршрутки получила незначительные травмы».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.