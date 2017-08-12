Тбилиси, 12 августа, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Советник президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе считает крайне возмутительными те шаги, которые Россия предпринимает в Абхазии. Как говорится в заявлении Тенгиза Пхаладзе, распространенном пресс-службой президента Грузии, его возмущение вызвала информация о возведении заграждений на границе между селами Зугдидского района и Абхазией.

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«Мы стали свидетелями еще одного факта нарушения территориальной целостности Грузии. Особенно возмутительно то, что этот шаг предпринимается на фоне так называемых визитов президента России в оккупированную Абхазию. Мы видим, какую «стабильность» приносят такие визиты», — пояснил Тенгиз Пхаладзе.

Он подчеркнул, что Грузия никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности и применит международные механизмы, чтобы положить конец той политике, которую Россия осуществляет в отношении Грузии.

«Мы должны положить конец той политике, которая создает проблемы территориальной целостности и суверенитету Грузии», — заявил Пхаладзе.