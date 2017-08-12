Тбилиси, 12 августа, 2017, 16:56 — ИА Регнум. «Достойное партнерство» достойно потому, что у него достойные цели, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили 12 августа на военном полигоне в Вазиани, где прошла церемония завершения совместных с НАТО учений «Достойный партнер 2017».

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили на военном полигоне Вазиани

По словам президента, каждый человек рождается свободным, но при этом рождается с обязательствами. И люди, которые принимали участие в учениях, своим обязательством выбрали защиту свободы и независимости своей страны. По оценке Георгия Маргвелашвили, это наивысшее обязательство, которое может взять на себя гражданин.

«Сегодня закончились многонациональные учения «Достойный партнер 2017». Они стали более широкомасштабными, более интересными. Я уверен, что во время этих учений вы приобрели много новых друзей, получили новые навыки. Достойно это партнерство потому, что у него достойные цели. Цели этого партнерства — борьба с глобальным терроризмом, борьба против угнетения одного человека другим, против рабства, лишения прав. Цель этого партнерства — служба свободе других людей, потому и является эта служба достойной», — заявил президент.

Он почтил память грузинского военнослужащего Мдинари Бебиашвили, несколько дней назад погибшего в Афганистане, и подчеркнул, что он погиб за высшие цели.

Президент выразил благодарность всем участникам учений и заявил, что они достойно выполняют выбранные ими обязательства.

Отметим, многонациональные учения «Достойный партнер 2017» в этом году проходили в Грузии третий раз. Они стартовали 30 июля и закончились 12 августа. В день закрытия учений на военной базе в Вазиани прошли показательные учения с участием военнослужащих из 8 стран — членов и партнеров НАТО.

На показательных учениях и церемонии закрытия присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили, министр обороны Леван Изория, начальник Генштаба генерал-майор Владимир Чачибая, начальник армии США в Европе G-3 бригадный генерал Тимати Дохерт, представители законодательной власти и аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.