Москва, 12 августа, 2017, 16:50 — ИА Регнум. 12 августа на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 6-го тура между командами «Уфа» и «Ростов». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 1:4.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

На 55-й минуте чешский атакующий полузащитник Ондржей Ванек открыл счет великолепным ударом с лёта из-за пределов штрафной после розыгрыша углового — 1:0.

В следующей атаке молдавский опорный полузащитник Александр Гацкан сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после сейва голкипера «Уфы» — 1:1.

На 64-й минуте белорусский правый вингер Тимофей Калачев вывел гостей вперед ударом с пенальти — 1:2.

Через 2 минуты Калачев оформил дубль мощным ударом в ближний угол после скидки Владимира Дядуна — 1:3.

На 77-й минуте словенский защитник Миха Мевля довел счет до разгромного — 1:4.

Статистика матча («Уфа» / «Ростов»)

Удары 4/7

Удары в створ 3/6

Владение 55%/45%

Фолы 12/11

На данный момент «Ростов» поднялся на 2-е место, набрав 13 очков. «Уфа» осталась на 7-й строчке с 9 очками.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Стоцкий, Табидзе, Ванек, Засеев, Пауревич, Фатай, Игбун.

«Ростов»: Песьяков, паршивлюк, Бобен, Ингасон, Мевля, Устинов, Юсупов, Думбия, Майер, Гацкан, Дядун.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Стоцкий — 47, Безденежных — 51.

Голы: Ванек 55 — 1:0, Гацкан 57 — 1:1, Калачев (пен) 64 — 1:2, Калачев 66 — 1:3, Мевля 77 — 1:4.