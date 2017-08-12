Москва, 12 августа, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Команда программы «Пусть говорят», ведущим которой являлся Андрей Малахов, покидает «Первый канал». Об этом сообщил РИА «Новости» информированный источник.

Павсекакий Богданов Андрей Малахов (в центре)

«Команде «Пусть говорят» заявления об увольнении подписаны», — уточнил источник.

При этом собеседник агентства добавил, что с самим телеведущим Малаховым ситуация пока не ясна.

Ранее ряд СМИ сообщил, что известный телеведущий Андрей Малахов, проработавший несколько лет на «Первом канале», якобы переходит на ВГТРК. При этом официально эта информация до сих пор не подтверждена.

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