Лондон, 12 августа, 2017, 16:28 — ИА Регнум. «Уотфорд» и «Ливерпуль» сыграли матч первого тура АПЛ на стадионе «Викаридж Роуд». Матч завершился ничьей 3:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Первый гол в матче забил нападающий сборной Италии Стефано Окака ударом головы после розыгрыша углового — 1:0.

На 29-й минуте лидер сборной Сенегала Садио Мане сравнял счет после паса в касание Эмре Джана — 1:1.

В следующей атаке хозяев Абдулай Дукуре забил гол, воспользовавшись ошибкой защиты «Ливерпуля» — 2:1.

Роберто Фирмино удалось сравнять счет ударом с пенальти на 55-й минуте — 2:2.

Через две минуты вингер сборной Египта Мохаммед Салах вывел гостей вперед после заброса Фирмино на дальнюю штангу — 2:3.

На 90+4-й минуте уругвайский защитник Мигель Бритос сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 3:3.

Статистика матча («Уотфорд» / «Ливерпуль»)

Удары 9/14

Удары в створ 5/6

Владение 45%/55%

Фолы 14/7

Ничья обеспечила «Уотфорду» 2-е место с 1-м очком, «Ливерпуль» поднялся на 3-ю строчку, небрав 1 очко.

Составы на матч:

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Бритос, Кабул, Олебас, Амрабат, Клеверли, Чалоба, Дукуре, Перейра, Окака.

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Морено, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Фирмино, Салах, Мане.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор

Предупреждения: Мане — 37, Александер-Арнольд — 61, Миньоле — 88.

Голы: Окака 8 — 1:0, Мане 29 — 1:1, Дукуре 32 — 2:1, Фирмино (пен) 55 — 2:2, Салах 57 — 2:3, Бритос 90+5 — 3:3.