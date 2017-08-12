Москва, 12 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации в субботу, 12 августа, выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших при столкновении двух поездов в окрестностях города Александрия в Египте. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

National Transportation Safety Board Авария

«В связи с этой трагедией в Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 августа в окрестностях города Александрия в Египте произошло столкновение двух пассажирских поездов. По последним данным, жертвами аварии стали 36 человек, ещё 123 человека получили ранения.

В министерстве транспорта Египта пообещали провести расследование причин катастрофы и привлечь к ответственности виновных.

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