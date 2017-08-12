Москва, 12 августа, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Программа подготовки военных лётчиков для Воздушно-космических сил Российской Федерации будет изменена с учётом опыта, который личный состава ВКС России получил в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 12 августа, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими войсками России Виктор Бондарев.

Mil.ru Российский лётчик на авиабазе Хмеймим в Сирии

«Мы по итогам работы в Сирии внесли определённые изменения в планы боевой подготовки, внесли изменения в планы подготовки курсантов. Естественно, боевая подготовка в наших центрах также претерпела изменения — мы отрабатываем новые приёмы и способы нанесения ударов по наземным целям, исходя из сирийских событий», — сказал Бондарев в эфире телеканала «Россия 24».

Также главком добавил, что боевая авиация ВКС России добилась в Сирии «прекрасных результатов.

Напомним, сегодня в России отмечается День Воздушно-космических сил. 12 августа 1912 года по указу российского императора Николая II был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. С тех пор этот день считается началом создания российской военной авиации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин указом от 2006 года установил празднование Дня военно-воздушных сил России на 12 августа. В 2015 году ВВС вошли в состав ВКС России.