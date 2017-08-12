Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 15:29 — ИА Регнум. МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«13 августа в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывы ветра до 15−18 м/с», — сказано в сообщении.

Уточняется, что метеорологические условия будут неблагоприятными. В городе ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами.