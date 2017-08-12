Ирбит, Свердловская область, 12 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 12 августа, стал гостем юбилейной, XV Ирбитской ярмарки. В центре его внимания были мастера народных промыслов и их уникальные изделия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Gubernator96.ru Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке

10 августа на заседании областного правительства Евгений Куйвашев поручил разработать комплексную региональную программу по развитию и сохранению народных промыслов. А уже в 2017 году, как говорит глава региона, эта программа будет принята.

«Мне очень приятно, что на ярмарке ярко представлен народный промысел. В этом году мы примем соотвествующую программу, и сегодня я специально обратил внимание на ремесленные изделия. Я уверен, что год от года будет расширяться их перечень, увеличиваться ассортимент», — сказал глава региона.

Как отметил Куйвашев, Ирбитская ярмарка уже становится точкой роста территории. А то, что нынешняя является юбилейной, повод поговорить об успехах.

Прежде всего радует приток посетителей — ожидается 35 тысяч человек. Сегодня приехали не только свердловчане, но и наши соседи с Южного Урала, из Удмуртии, с Волги и Алтая, из Белоруссии и других стран ближнего зарубежья», — отметил Куйвашев.

На ярмарке к Куйвашеву обратился мастер по художественной обработке бересты из Нижнего Тагила Сергей Коротченя. Он поведал главе региона о своём необычном проекте: в демонстрационной мастерской можно увидеть, как на глазах гостей рождается новое изделие. У мастера из Тавды Владимира Кузнецова глава региона приобрёл искусно вырезанную из дерева рыбу.

Также врио губернатора обратил внимание на несколько знаковых площадок. Среди них «Чайная улица», которую впервые создали генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге, торговое представительство Казахстана, Курултай башкир Свердловской области и Центр развития туризма. А на площадке Ирбитского молокозавода Евгений Куйвашев познакомился с новой упаковкой молочной продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и для всех, кому важен здоровый образ жизни. Хлебопеки Ирбита, в свою очередь, подарили ему торт в виде герба Свердловской области.

Также глава региона стал гостем национального молдавского подворья. Семья Кожокарь сама родом из Молдавии, но уже давно живёт в Ирбитском районе. Суровый уральский климат не мешает выращивать в их хозяйстве богатый урожай арбузов и винограда.

Добавим, Ирбитская ярмарка — это не единственная инвестиционная возможность территории Ирбита и района. Врио губернатора ранее согласовал реализацию с участием Ирбитского молокозавода инвестиционного проекта по сушке молока. А на Ирбитском химико-фармацевтическом заводе в рамках губернаторской программы «Пятилетка развития» открывают новый цех, где будут выпускать фармацевтические препараты нового поколения — ежегодно это более 2,4 млрд таблеток.

«Надеюсь, что инвестиционный проект по строительству нового цеха на этом предприятии будет успешно реализован, даст новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления и возможность иметь на этой территории высокотехнологичное производство фармацевтической отрасли, которая у нас сегодня является приоритетной для развития региона», — заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Кроме того, Куйвашев поручил разработать комплексную программу развития Ирбита. Среди базовых отраслей территории областные власти называют фармацевтику, сельское хозяйство, туризм и мотоциклетное производство.

В пресс-службе губернатора отмечают, что поиск точек инвестиционного роста и создание муниципальных программ развития — это та задача, которую Евгений Куйвашев поставил перед органами власти региона и перед и местными администрациями.

Истоки Ирбитской ярмарки относятся к 30-м годам XVII века. В советские годы она проводилась ежегодно с 1922 по 1929 год. В современной России она проходит каждый год в августе с 2002 года.