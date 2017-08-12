Москва, 12 августа, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Неугомонные телефонные хулиганы (пранкеры) по кличке Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) на этот раз разыграли бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает телеканал «Россия 24».

Mark Nakoykher Пранкер Лексус

Пранкеры позвонили Саакашвили и представились именем одного из заместителей главы администрации президента Украины Петра Порошенко. Судя по всему, Саакашвили клюнул и решил не сдерживаться.

Грузинско-украинский политик в ходе разговора поставил киевским властям ультиматум: либо ему возвращают гражданство, либо им «мало не покажется».

«Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется. Это он еще не знает, с кем имел дело. Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой?! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных, определенных целей против этих олигархических типажей», — заявил Саакашвили.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства из-за якобы недостоверных данных, которые он указал в анкете при получении гражданства Украины. Речь идёт о том, что Саакашвили якобы не указал, что находится в розыске в Грузии по обвинению в мошенничестве.

При этом украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году, а грузинские власти заочно арестовали его ещё в 2014 году, и об этом сообщали все крупные СМИ.

Более того, грузинские власти направляли на Украину запрос об экстрадиции Саакашвили, но Киев его отклонил.

Сам же Саакашвили заявил, что намеревается во что бы то ни стало вернуться на Украину, так как у него там партия и он намерен продолжить свою политическую карьеру. Перед этим он планирует посетить несколько европейских стран.

Сперва Саакашвили по недействительному украинскому загранпаспорту прибыл в Варшаву, где встречался с местными политиками и украинскими активистами. Затем он побывал в Литве, а оттуда перебрался в Венгрию.