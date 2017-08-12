Пхеньян, 12 августа, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Главное печатное издание Корейской Народно-Демократической Республики газета «Нодон синмун» написала сегодня, 12 августа, что почти 3,5 млн северокорейцев подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооружённых сил КНДР на фоне резкого обострения противостояния США и Северной Кореи.

Uwe Brodrecht Парад в северной Корее

По данным издания, только за последние три дня заявления на вступление или восстановление в рядах ВС КНДР подали 3,475 млн человек. Среди этих людей — студенты, рабочие и отставные военные.

«Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США. Лишь 9 августа в одной провинции Хванхэ-Пукто около 89 тысяч молодых людей подали заявления на вступление в армию», — пишет издание.

Напомним, Корейская Народно-Демократическая Республика, игнорируя все санкции по линии Организации Объединённых Наций, продолжает планомерные ядерные и баллистические испытания.

За последнюю неделю Вашингтон и Пхеньян обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило заявление о том, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по американским военным базам на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Базы на Гуаме — один из ключевых элементов проецирования американской военно-политической мощи в Азии. На Гуаме находятся подразделения стратегической авиации ВВС США, которые в случае начала глобального конфликта должны нанести ядерные удары по России и Китаю.

Президент США Дональд Трамп в ответ на северокорейские угрозы заявил, что КНДР ждёт «огонь и ярость», если угрозы Пхеньяна будут реализованы. При этом американский лидер подчеркнул, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».