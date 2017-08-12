Бойсе, США, 12 августа, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Известный американский политик и предприниматель Майкл Блумберг на страницах британской The Guardian высказал мнение, что «глобальные усилия по борьбе с изменением климата в течение многих лет строились на основе ошибочной идеи, будто бы решить эту проблему могут только национальные правительства и международные правила». По мнению эксперта, важным шагом «в правильном направлении является Парижское соглашение, которое признает и поддерживает добровольные усилия по сокращению выбросов углерода по городам, регионам и предприятиям». Как «ни странно, никто не сделал больше, чтобы продемонстрировать сильные стороны соглашения, чем его самый известный критик: Дональд Трамп», полагает Блумберг.

Pxhere.com Выбросы в атмосферу

«На прошлой неделе администрация Трампа официально уведомила ООН о своем намерении выйти из Парижского соглашения. Это был пустой жест, потому что никто не может фактически уйти до ноября 2020 года (сразу после следующих президентских выборов в США). Таким образом, США будут продолжать идти по пути выполнения обязательств, которое ими были взяты на себя в рамках соглашения. И сегодняшний Вашингтон ничего не сможет сделать, чтобы остановить нас», — с пафосом замечает автор.

«Именно США в последнее десятилетие привели мир к сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа, — утверждает Блумберг. — В то же самое время Конгресс никогда не принимал ни одного закона, непосредственно направленного на изменение климата. Центральное регулирование, связанное с климатом, принятое администрацией Обамы и устанавливавшее стандарт выбросов углерода для электростанций, было приостановлено судами и даже не вступило в силу. И все же мы уже на полпути к нашей парижской цели по сокращению выбросов углерода не менее чем на 26% к 2025 году».

По мнению автора, «этот прогресс произошел из-за того, что города, государства, бизнес и граждане заинтересованы в охране здоровья и достижении экономической выгоды от выполняемых ими действий. Фактически, главный итог ухода Трампа из Парижского соглашения состоит в том, что он стимулировал эти усилия и улучшит понимание общественностью ее центральной роли в борьбе с изменением климата».

В глобальном масштабе на долю городов приходится около 70% выбросов углерода. Это делает их, по мнению Блкмберга, основной частью проблемы, «но они также являются источником наиболее эффективных решений».

«В Нью-Йорке мы смогли сократить выбросы на 19% всего за шесть лет, а также опередив страну в росте занятости. Мэры всего мира по всему политическому спектру увеличивают использование чистых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, которая теперь часто дешевле, чем ископаемое топливо. Поскольку администрация Трампа заявила о своем намерении выйти из Парижского соглашения, более 2500 городов США, штатов, предприятий и университетов подписали письмо, в котором подтверждается их приверженность целям соглашения. Как и каждая нация, мы будет вести четкий и прозрачный учет этих усилий и покажем, как они помогают нам выполнить обещание, которое мы давали в Париже. Эти доклады будут представлены ООН и сторонам Парижского соглашения», — говорится в публикации.

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