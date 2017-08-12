Калуга, 12 августа, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Фестиваль «СолоМы 2017» открылся сегодня, 12 августа, в деревне Верхнее Гульцово Думиничского района Калужской области. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM учредитель и директор благотворительного фонда «Преображение» Елена Айвазян, ранее в фестивале принимали участие только приемные семьи и дети-сироты, а в этом году он открыл двери для всех желающих.

Фото пресс-службы благотворительного фонда «Преображение» На фестивале «СолоМы»

В программе запланировано интерактивное командное соревнование в форме квеста «Найди талант», будут работать ремесленные мастерские, выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурсы косарей и водоносов, кулинарные поединки и народные забавы. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, спортивных соревнованиях и посмотреть огненное шоу, а также другие представления.

В течение всего дня в кинозале «Сеновал» будут показывать любимые детворой мультфильмы. Детям и взрослым также предоставлена возможность на один день стать актерами, музыкантами, художниками, архитекторами, гончарами и даже воздухоплавателями.

Фото пресс-службы благотворительного фонда «Преображение» На фестивале «СолоМы»

Благотворительный фонд «Преображение» направлен на поддержку детей-сирот и приёмных семей, инвалидов, социальной активности молодежи и социального предпринимательства.

По состоянию на июнь 2017 года, в Калужской области функционируют 6 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В их числе: один дом ребенка, две школы-интерната, два детских дома (Кондровский и Азаровский), а также одна организация для детей-инвалидов, имеющих умственную отсталость. В двух детских домах на 1 июня 2017 года воспитывалось 114 человек. В рамках реализации семейной политики и поддержки приемных семей в калужском регионе за счет средств федерального бюджета выплачиваются 10 видов пособий и компенсаций, из областного бюджета — 9.