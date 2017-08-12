Москва, 12 августа, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников сферы физической культуры с порта с профессиональным праздником. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

В поздравительной телеграмме глава государства назвал развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения одним из важнейших приоритетов государственной политики.

«Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Напомним, День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа.