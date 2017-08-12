Мадрид, 12 августа, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Идеи ОПЕК «медленно, но верно пробивают дорогу к цели». Цена на нефть, «пусть нехотя, но стала ползти вверх после принятия программы новых сокращений ежедневного объема добычи», отмечают аналитики испанского издания El Economista.

lalabell68 Нефтяная вышка

В публикации говорится, что на минувшей неделе нефтяные резервы США снизились на 6,5%, что «только подтверждает, что усилия ОРПЕК не пропали даром». Самый крупный член организации — Саудовская Аравия — «стремится воздействовать на остальных собственным примером, ограничивая добычу теми пределами, что были оговорены на встрече в Санкт-Петербурге».

Впрочем, эксперты испанского СМИ не склонны пока к особо радужным прогнозам, поскольку «Алжир, Ирак и ОАЭ не стремятся следовать решениям ОПЕК, не сокращают добычу и это тормозит подъем цен барреля». Тем не менее, считают специалисты, тенденция «потребность опережает предложение» уже определилась и имеет вероятность сохранения надолго, хотя расти стоимость бочки будет медленнее, чем ОПЕК и России этого хотелось бы».

«После тусклого первого квартала заметно оживление, происшедшее во втором», — цитирует издание бюллетень Международного энергетического агентства.

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