Москва, 12 августа, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Karolina Siemion-Bielska Витольд Ващиковский

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский Союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

«Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией — это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики», — заявил Слуцкий.

Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению, подчеркнул он.

«Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов, духовных наследников нацистов. Государственная дума в своем заявлении уже осудила закон Польши о сносе памятников воинам-освободителям. С нами солидарно выступил Кнессет Израиля. Надеюсь, что и европейские парламенты присоединятся к нашей позиции и не допустят издевательства над общей исторической памятью», — заключил Слуцкий.