Слуцкий: Высказывания главы МИД Польши опасны
Москва, 12 августа, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский Союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.
«Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией — это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики», — заявил Слуцкий.
Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению, подчеркнул он.
«Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов, духовных наследников нацистов. Государственная дума в своем заявлении уже осудила закон Польши о сносе памятников воинам-освободителям. С нами солидарно выступил Кнессет Израиля. Надеюсь, что и европейские парламенты присоединятся к нашей позиции и не допустят издевательства над общей исторической памятью», — заключил Слуцкий.