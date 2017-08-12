Калуга, 12 августа, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Калужское управление ФАС России заподозрило акционерное общество «Дикси Юг» в «создании дискриминационных условий в отношении производителей молочной и хлебобулочной продукции Калужской области», сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Kaluganews.ru Магазин торговой сети «Дикси» в Калуге

По данным антимонопольщиков, ритейлер препятствовал доступу местных заводов на товарный рынок, сокращая заказы на их продукцию. В этой связи калужское УФАС оштрафовало предприятие на 150 тыс. рублей. Компания обратилась в Арбитражный суд области с заявлениями о признании незаконными и отмене постановлений, но суд признал правоту антимонопольщиков.

По данным региональной статистики, в июле по сравнению с июлем 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Калужской области составил порядка 99,2%. Наибольший рост цен наблюдался на сахар, муку, рыбопродукты, масло и жиры. Стоимость товаров из этих групп увеличилась от 0,7 до 14%. Со 2 по 9 августа в магазинах федеральных торговых сетей области зафиксировано увеличение цен на рис — на 1,2%. В Калуге среди соседних областных центров регионов Центрального федерального округа были отмечены максимальные цены на консервы мясные, масло сливочное, картофель, лук и морковь.