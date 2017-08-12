* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 12 августа, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Подразделения сирийской правительственной армии успешно десантировались в тыл боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе провинций Хомс и Ракка и освободили несколько поселений. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на сирийский военный источник.

Onedio.com Сирийская армия

Сообщается, что подразделения сирийской правительственной армии и отряды народного ополчения успешно продвигаются вглубь Сирийской пустыни, выбивая боевиков из их опорных пунктов.

Десантная операция была произведена в ночь на 12 августа. Десант был заброшен на 20 километров в тыл ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка.

Войска продвинулись вглубь еще на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир.

Также правительственные войска продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. В боях за населённый пункт удалось уничтожить большое количество террористов, уничтожить три танка и 13 внедорожников, вооружённых станковыми пулеметами. Также были ликвидированы семь заминированных автомобилей. В качестве трофеев сирийским правительственным войскам достались два танка и несколько артиллерийских орудий разного калибра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийской армии удалось освободить крупнейший оплот боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Хомс — город Ас-Сухне.