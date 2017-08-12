Чебоксары, 12 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Чувашии изменили судебное решение по самому резонансному в республике делу, связанному с организацией сети нелегальных казино. Евгению Борисову, который был одним из фигурантов уголовного дела и лишился не только свободы, но и звания Героя России, вернули государственную награду. Соответствующее решение принял президиум Верховного суда Чувашии по итогам рассмотрения кассационной жалобы, сообщили ИА REGNUM в суде.

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Уголовная история Евгения Борисова разделила общество: одни убеждали, что наказание должно быть одинаковым для всех, вне зависимости от званий и регалий, другие подчёркивали, что звание Героя России он заслужил в военных условиях, защищая Родину, а это выше обычной жизни и нарушает принцип справедливости и гуманизма. За Борисова вступилась даже прокуратура, настаивая на сохранении звания. Но суды решили иначе: Борисова лишили и свободы, и звания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав ОПГ входили шестеро человек. В апреле 2016 года следствием и Московским районным судом Чебоксар установлено, что злоумышленники с ноября 2013 по июнь 2014 года создали в Чебоксарах и двух районных центрах Чувашии семь незаконных игорных заведений. Размер полученного незаконного дохода оценён в 5 млн рублей. Суд также установил, что примерно в этот же период трое участников ОПГ, включая Евгения Борисова, выделили 43-летнему сообщнику 140 тысяч рублей для ежемесячной передачи взяток бывшему начальнику отдела полиции.

Районный суд назначил Евгению Борисову 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 10 млн рублей и лишил звания Героя Российской Федерации. Два других члена преступной группы получили 7 и 7,5 лет лишения свободы со штрафами в размере 10,3 млн и 10 млн рублей штрафа. Остальным фигурантам назначено по три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому. Бывший полицейский получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 5,4 млн рублей и лишением специального звания полковника полиции. Верховный суд Чувашии приговор оставил без изменений.

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Президиум Верховного суда Чувашии рассмотрел кассационную жалобу в отношении Борисова и частично ее удовлетворил.

«При лишении звания «Герой Российской Федерации» судом недостаточно были учтены данные о личности виновного. В частности то, что он характеризовался исключительно положительно, звание «Герой Российской Федерации» с вручением ему медали «Золотая звезда» он получил за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе по указу президента РФ от 21 февраля 2000 года; является инвалидом 3 группы; воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Кроме того, согласно характеристикам, имеющимся в деле, он активно помогал в военно-патриотическом воспитании молодежи, имеет многочисленные памятные медали. При изложенных обстоятельствах президиум считает, что цель наказания — восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений может быть достигнута и без назначения дополнительного наказания в виде лишения государственной награды», — говорят в Верховном суде Чувашии.

Кассационная жалоба была частично удовлетворена: исключено назначение ему дополнительного наказания в виде лишения государственной награды — звания «Герой Российской Федерации». В остальной части судебные постановления оставлены без изменения.