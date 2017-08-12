Калининград, 12 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Калининградцы приходят в себя от внезапного урагана, пронесшегося сегодня ночью, 12 августа, над городом. Горожане публикуют в социальных сетях десятки снимков упавших деревьев, разбитых автомобилей и поврежденных балконов.

Vk.com / Типичный Калининград Последствия урагана в Калининграде

По данным регионального управления МЧС, скорость ветра в час ночи достигала 26 метров в секунду. Разгул стихии длился более двух часов.

Вот лишь некоторые сообщения калининградских пользователей Сети:

«Сейчас покидаем (фотографий в ленту. — ИА REGNUM ), песок только уберу. На девятый этаж надуло».

«В Константиновке (11 км от Калининграда. — ИА REGNUM ) на столбах электропередач провода разорвало, сверкает и искрит, жесть, интернет пропал».

«Ни фига себе ночка выдалась! Ветрище, мама дорогая, ужасно! МЧС мне смс не прислал, не знали видимо…»

«Всё… В домах и на улице, в границах обозреваемого, электричество периодически на несколько секунд вырубается напрочь (((вай-фай уже не работает… боюсь, это конец».

«Кондиционер сам включился! Я аж подскочила с кровати. Молния, что ли».

Vk.com / Типичный Калининград Последствия урагана в Калининграде

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме, расчищая дороги, где повалены деревья. На данную минуту известно, что деревья рухнули на проезжую часть на улицах Судостроительная, Гаражная, Красная, Горькая, на Советском проспекте и Аллее Смелых.