Найроби, 12 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Действующий президент Кении Ухура Кениату выиграл президентские выборы стране. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Associated Press.

Office of the White House (Amanda Lucidon) Президент Кении Ухура Кениату

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Кении Кениату набрал 54,27% голосов. Его ближайший соперник — кандидат от оппозиции Раила Одинга набрал 44,74% голосов. Таким образом действующий президент был переизбран на второй срок.

После объявления результатов голосования Одинга заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы. Сторонники оппозиции вышли на улицы в Найроби и городе Кисуму.

По неподтверждённым данным, протестующие закидывают камнями автомобили в городе. В трущобах Киберы (район Найроби — ИА REGNUM ) слышны выстрелы.

Кениату после победы на выборах обратился к нации и призвал её к объединению.

«Кения принадлежит всем нам. Давайте избегать насилия и использовать его для краткосрочной политической выгоды. Я обращаюсь ко всем вам, обращаюсь ко всем вашим сторонникам, к нашим братьям, нашим достойным конкурентам: мы все граждане одной республики. Нам нужно продолжать работать вместе ради благополучия нашего народа и для объединения страны», — сказал старый-новый президент.

Кроме президентских выборов в Кении также прошли выборы местные органы власти и в двухпалатный парламент страны. На 1882 выборные должности в этом году претендовали более 14,5 тыс. кандидатов, выдвинутых 64 политическими партиями.