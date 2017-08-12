Президент Кении Ухура Кениату переизбран на второй срок
Найроби, 12 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Действующий президент Кении Ухура Кениату выиграл президентские выборы стране. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Associated Press.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Кении Кениату набрал 54,27% голосов. Его ближайший соперник — кандидат от оппозиции Раила Одинга набрал 44,74% голосов. Таким образом действующий президент был переизбран на второй срок.
После объявления результатов голосования Одинга заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы. Сторонники оппозиции вышли на улицы в Найроби и городе Кисуму.
По неподтверждённым данным, протестующие закидывают камнями автомобили в городе. В трущобах Киберы (район Найроби — ИА REGNUM ) слышны выстрелы.
Кениату после победы на выборах обратился к нации и призвал её к объединению.
«Кения принадлежит всем нам. Давайте избегать насилия и использовать его для краткосрочной политической выгоды. Я обращаюсь ко всем вам, обращаюсь ко всем вашим сторонникам, к нашим братьям, нашим достойным конкурентам: мы все граждане одной республики. Нам нужно продолжать работать вместе ради благополучия нашего народа и для объединения страны», — сказал старый-новый президент.
Кроме президентских выборов в Кении также прошли выборы местные органы власти и в двухпалатный парламент страны. На 1882 выборные должности в этом году претендовали более 14,5 тыс. кандидатов, выдвинутых 64 политическими партиями.