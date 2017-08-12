Выборг, Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 12:22 — ИА Регнум. 10 августа в рамках деловой программы XXV фестиваля отечественного кино «Окно в Европу» прошел круглый стол, посвященный теме «Кино и деньги». Модератором беседы выступил генеральный директор АО «Невафильм» Олег Березин. Говорили о нынешнем положении отечественного кинематографа и способах его финансирования.

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«Мы сейчас посчитали три конкурса Выборгского фестиваля: Выборгский счёт, Копродукция и Основной игровой конкурс. Так вот, 20 фильмов из 26, то есть 77% были сняты без государственной поддержки. Наверное, это говорит о том, что при доминирующей форме государственной поддержки финансирования производства другие виды финансирования находят свои способы участвовать в кинопроцессе», — рассказывает Олег Березин.

Среди различных способов финансирования в ходе беседы были упомянуты господдержка и кредиты, личные средства создателей фильмов, краудфандинг, частные инвсеторы, благотворители, зарубежные фонды, предпродажи прав на телеканалы, онлайн-платформы, продактплейсмент, привлечение различных финансовых партнёров и ребрейды.

Ведущий аналитик АО «Невафильм» Ксения Леонтьева показала презентацию, в которой были сопоставлены ограничения для различных видов инвестиций.

Директор фонда Александра Сокурова «Пример интонации» Николай Янкин рассказал о работе с дебютантами. Фонд курирует перспективные работы молодых режиссеров, но средства на съемки запрашиваются у государства.

Продюсер фильма-участника игрового конкурса «Цензор» Владислав Пастернак рассказал о своем опыте: от продюсирования фильма, бюджет которого составляет 500 долларов, до фильма-участника кинофестиваля.

Продюсер компании «Vita Akriva» Юлия Мишкенене поделилась опытом привлечения различных видов инвестиций, в том числе нюансов частных инвестиций, работой с кредитами и преимуществом проектов без господдержки.

В круглом столе также приняли участие генеральный продюсер фестиваля «Окно в Европу» Геворг Нерсиян, продюсер господин Чен, режиссер Роман Светлов, продюсер Кирилл Алёхин и главный редактор киносайта «Фильм Про» Иван Кудрявцев.