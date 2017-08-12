Москва, 12 августа, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Польша продолжает провокации, в то время как терпение России не беспредельно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя высказывание главы МИД Польши.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

Заявление главы польского МИД Витольда Ващиковского имеет к истории лишь опосредованное отношение — идет дальнейшая раскрутка маховика откровенно националистической, русофобской политики, которая сегодня уже стала визитной карточкой Польши, говорит парламентарий.

«Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась. Провокации следуют одна за другой», — отметил Клинцевич.

У сенатора нет веры, что в Польше, пораженной до самых корней вирусом национализма, может в обозримой перспективе возобладать какая-то разумная линия по отношению к России.

«Потому обращаюсь к ведущим политикам запада: охолоните польское руководство. Наше терпение не беспредельно», — сказал Клинцевич.