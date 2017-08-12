Вашингтон, 12 августа, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Власти США обвинили Китайскую Народную Республику в нарушении прав на интеллектуальную собственность и готовят соответствующие иски. Об этом сегодня, 12 августа, пишет издание Politico со ссылкой на источник в администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что уже 14 августа президент США Дональд Трамп сделает официальное заявление на этот счёт.

По данным издания, Трамп заявит о начале расследования в отношении Китая по обвинению в нарушении прав на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Свои действия президент США обоснует на статье 301-й Торгового акта 1974 года.

По итогам расследования власти США смогут в одностороннем порядке устанавливать ограничения для экспортных товаров, в частности увеличивать пошлины для китайской продукции.

Заниматься расследованием будет представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.