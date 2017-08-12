Мирный, Якутия, 12 августа, 2017, 10:17 — ИА Регнум. На алмазном руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии продолжают работать от 60 до 80 спасателей. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Ptukhina Natasha Карьер Мир в городе Мирный, Якутия

Сообщается, что спасатели организовали подземную базу на горизонте 210 метров. Ведутся непрерывные аварийные работы, поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Произошел прорыв воды в подземные выработки. В этот момент в руднике находился 151 горняк.

По последним данным после подтопления на поверхность были подняты 143 шахтера. Поиск оставшихся восьми продолжается.

Поисково-спасательные работы на шахте ведутся круглосуточно в три смены. В ликвидации последствий аварии задействованы 320 специалистов, это совместная группировка МЧС и «Алросы».

"Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций… В шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60−80 человек», — сообщает МЧС.