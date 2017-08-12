Владивосток, 12 августа, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Военные железнодорожники Восточного военного округа приступили к укладке нового рельсового пути на Хасанском направлении железной дороги в Приморском крае, которое пострадало от паводка. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба штаба ВВО.

Mil.ru Восстановление железнодорожных путей

«Сводный отряд по ликвидации ЧС от ВВО произвел укладку и засыпку более 100 метров рельсошпальной решетки на Хасанском направлении», — сказано в заявлении.

Уточняется, что военнослужащие приступили к расчистке около 1,6 тысячи метров железнодорожного полотна, которое оказалось заваленным большим оползнем. В ходе работ пришлось произвести демонтаж 75 метров железнодорожного полотна.

В восстановительных работах задействованы военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска.

Также сообщается, что выделенные штабом ВВО плавсредства для спасательных операций возвращены в пункты постоянной дислокации после спада воды.